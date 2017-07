Reacciones por propuesta de nombrar a Nelson Shack como nuevo contralor

La propuesta del Ejecutivo de nombrar a Nelson Edgardo Shack Yalta como nuevo contralor general de la República ha generado una serie de reacciones en Parlamento. Para Héctor Becerril, se trata de una buena iniciativa que tendrá que ser evaluada en el Congreso. El legislador de Fuerza Popular dijo que se tendrá que analizar los estudios de Shack sino también la experiencia en cargos públicos.

Quien sí se mostró en contra de una eventual designación de Nelson Shack como contralor fue el congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien no cuestionó su profesionalismo, pero sí su falta de experiencia en fiscalización pública. “Puede ser un buen técnico en presupuesto, no conoce nada de controles, de fiscalización. No ha fiscalizado nada”, señaló el legislador de Acción Popular.

En esta misma línea, Mauricio Mulder también rechazó la propuesta del Ejecutivo y por una sola razón: Nelson Shack trabajó para Fernando Zavala cuando presidía el Ministerio de Economía y Finanzas. En tanto, desde el oficialismo defendieron la iniciativa del Gobierno. “Haber trabajado en cuatro gobiernos continuos es un aval”, dijo el parlamentario de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput.