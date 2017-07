Kenji Fujimori: “Si me expulsan de Fuerza Popular presentaré mis descargos”

Kenji Fujimori se pronunció este viernes sobre el proceso disciplinario al que fue sometido en Fuerza Popular y aseguró que hasta el momento desconoce las causas por las cuales deberá responder ante sus bancada. El congresista reafirmó al decir que no renunciará a su partido, pues dijo que su persona ha contribuido en la recolección de firmas a nivel nacional para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En otro momento y al ser consultado sobre una eventual expulsión del partido, el menor de los Fujimori aseguró que presentará sus descargos. “Yo he recolectado 800 mil firmas para la inscripción de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular). No sé por qué me acusan”, dijo el parlamentario.

Estas declaraciones las dio tras la salida de una radio local donde sorpresivamente coincidió con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con quien dialogó por algunos minutos. Kenji Fujimori dijo que es momento de dejar de lado los colores políticos para trabajar por el bien del Perú.