Caso Odebrecht: Jorge Barata ya no declarará más ante Fiscalía de Perú

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, recibió el respaldo de la Procuraduría General de la República de Brasil para que no declare más ante la Fiscalía peruana. Según fuentes periodísticas, el funcionario habría decidido no brindar más información porque presuntamente se habría incumplido el acuerdo de colaboración suscrito con la empresa brasileña.

En diálogo con 24 Horas, Avelino Guillén lamentó esta decisión de Barata y aseguró que su silencio significará una obstrucción en la investigación que se sigue a diferentes personajes políticos por presuntamente haber recibido coimas por parte de Odebrecht. El ex fiscal supremo además señaló que la Fiscalía deberá buscar un nuevo mecanismo para seguir indagando el caso.

“Ahora el trabajo de la Fiscalía consistirá en reorganizarse y buscar nuevas estrategias para continuar con las investigaciones”, señaló Guillén, quien además dijo que aún falta mucho por investigar en el caso Odebrecht, como las siglas “AG” o el nombre de Keiko que aparecen en las libretas de Marcelo Odebrecht. “La Fiscalía debería dar una conferencia de prensa para anunciar las acciones que tomarán”, dijo el ex fiscal supremo.