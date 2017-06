Edwin Donayre se disculpó por broma machista contra Patricia García

El congresista Edwin Donayre se pronunció tras la desafortunada frase que lanzó contra la ministra de Salud, Patricia García, y dijo que no su intención no fue ofender a nadie, mucho menos a una funcionaria de Estado. Por eso, el legislador de Alianza por el Progreso no dudó en pedir disculpas públicas y retiró las palabras dichas durante una sesión en la Comisión de Defensa del Consumidor.

El parlamentario además dijo haber conversado sobre el tema con la ministra, quien le habría dicho que en ningún se sintió ofendida por sus declaraciones. Quienes sí se mostraron molestas por los comentarios de Donayre fueron las congresistas Marisa Glave y Karina Beteta, quienes pidieron a sus colegas ser más cautos con sus palabras.

En tanto, Yonhy Lescano cuestionó las disculpas de Edwin Donayre y dijo que no fueron tan contundentes. Por su parte, el congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, señaló que rechazan enfáticamente todos los comentarios que ofendan a las mujeres y a cualquier persona. El legislador pidió que los debates en el Pleno sean alturados.