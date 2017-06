Sala de Apelaciones confirma validez de agendas en caso Nadine Heredia

La Segunda Sala de Apelaciones rechazó la apelación de Nadine Heredia y Ollanta Humala que solicitaba excluir las agendas de la investigación fiscal por lavado de activos. La resolución precisa que las agendas, presentadas por el programa periodístico Panorama de Panamericana Televisión, son un elemento indiciario cuya pertinencia como prueba se debatirá posteriormente.

Además, indica que "no se puede descartar" estos cuadernillos porque podrían contener el registro de presuntos actos ilícitos, los que se deberán confirmar a medida que avancen la indagación preparatoria.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional está integrada por los jueces superiores César Sahuanay Calsín, Iván Quispe Aucca y Jésica León Yarango.

Para el ex fiscal supremo, Avelino Guillén, la inclusión de las agendas en la investigación a Heredia Alarcón revela que el dinero entregado por Odebrecht no ingresó a las arcas del Partido Nacionalista, sino a las cuentas privadas de la ex pareja presidencial.