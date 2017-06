Fernando Zavala: “Indulto a Fujimori no debe estar en la agenda política”

El presidente del Consejo de Ministros y flamante titular de Economía, Fernando Zavala, sostuvo que el eventual indulto al expresidente Alberto Fujimori, no debe estar en la agenda política. El jefe del Gabinete Ministerial declaró a la prensa luego de participar en la ceremonia de clausura del CADE Universitario 2017.

Zavala evitó definir si el Ejecutivo programara una reunión con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Yo no he dicho que no habrá reunión con Keiko sino que en julio iniciaremos una ronda de reuniones que son importantes para esa perspectiva de gobernabilidad que necesita el Perú”, dijo a la prensa.

Por otro lado, señaló su deseo de que para el segundo año gobierno al fin se encuentren consensos en pro de la gobernabilidad del país. También indicó la prioridad del Gobierno es la reactivación de la economía, generación de empleo y promoción de la inversión tanto privada como pública.

Tras la renuncia de Alfredo Thorne, Zavala vuele a asumir la cartera de Economía luego de 12 años. Confirmó que se mantendrá en el cargo hasta que el presidente lo decida. Enfatizó que su designación se debe a una etapa en la que están comenzamos a elaborar el presupuesto y por mantener la continuidad.