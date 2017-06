Universidad Complutense de Madrid no retirará tesis doctoral de César Acuña

La tesis doctoral de César Acuña no será anulada por la Universidad Complutense de Madrid por no habérsele encontrado causas suficientes para tal determinación. Así lo dio a conocer la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Esta decisión, sin embargo, va en contra de lo propuesto por la Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense (UCM), que en julio de 2016 determinó que la tesis de Acuña Peralta incurría en "mala praxis y deficiencias".

Walter Albán, director de Proética, dejó en claro que la decisión de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid no descarta que hubiera plagio en la tesis del ex candidato presidencial, sino que determina que no existen los elementos suficientes para anular el grado de doctor.

Asimismo, Albán señala que con estos antecedentes César Acuña no podría ocupar ningún cargo público. El máximo representante de Proética instó al Congreso de la República incluir estatutos en la ley de reforma electoral para que candidatos con problemas con sus títulos universitarios o técnicos no puedan postural en una elección.