Germán Juárez Atoche suspende diligencia de Nadine Heredia

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia acudieron este martes a la sede de la Fiscalía para responder por el presunto aporte de tres millones de dólares que habría realizado la constructora Odebrecht para financiar la campaña electoral del nacionalismo en el 2011. Sin embargo, la ex pareja presidencial se retiró sin dar su testimonio porque el juez Germán Juárez Atoche suspendió diligencia.

Según explicó Heredia Alarcón, Juárez Atoche no quiso que declarara por el hecho de que su abogado es el mismo que defiende a su esposo Ollanta Humala. La ex primera dama se mostró fastidiada y dijo que el señor Julio Cesar Espinoza es parte de su defensa no solo esta diligencia. Además, calificó de un abuso de autoridad que el juez le recomiende otro abogado para continuar con el proceso.

Lo mismo sucedió unas horas después con Humala Tasso, quien iba a responder por los presuntos aportes a su campaña. A su salida de la Fiscalía, el ex jefe de Estado señaló que la diligencia no se llevó a cabo y que sólo le informaron de una reprogramación. Asimismo, el líder nacionalista negó una vez más haber recibido dinero de Odebrecht, refiriéndose a la hipótesis que maneja el Ministerio Público.