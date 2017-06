Carlos Basombrío responderá hoy pliego interpelatorio en el Congreso

Carlos Basombrío se presentará hoy miércoles ante el Pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio de 39 preguntas que fue aprobado la semana pasada. El titular del Interior deberá responder sobre temas relacionados a la seguridad ciudadana, los altos índices de criminalidad en el país, los casos de apología al terrorismo y las acciones que tomará para enfrentar esta situación.

Al respecto, el congresista fujimorista Héctor Becerril no descartó que luego de la interpelación se decida la censura contra Basombrío, pero no quiso adelantar juicios y señaló que prefiere escuchar los argumentos del ministro. Eso sí, el legislador aseguró que desde Fuerza Popular no existe el ánimo de una censura.

Por su parte, la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, señaló que no existen motivos para censurar a Carlos Basombrío. La también parlamentaria de Peruanos por el Kambio aseguró que confía en que la presentación del titular del Interior cubrirá todas las expectativas del Parlamento Nacional. Asimismo, destacó la buena labor que viene cumpliendo el ministro al frente de su cartera.