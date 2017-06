Edgar Alarcón se presentó ante subcomisión que evalúa pedido de remoción en su contra

Edgar Alarcón se presentó este martes ante el grupo de la Comisión Permanente del Congreso que evalúa los pedidos de remoción en su contra para explicar sobre la adquisición de 40 vehículos en 14 años. El contralor de la República aseguró que estas unidades fueron compradas para uso familiar y negó que se haya beneficiado económicamente con la obtención de los automóviles.

"No ha habido ningún problema de actividad lucrativa, tal como se me pretende adjudicar. No he ejercido actividad lucrativa. He hecho una renovación de vehículos familiares. No he violado la ley", señaló Alarcón Tejada ante los integrantes del grupo de trabajo.

Asimismo, el funcionario sustentó la denuncia constitucional presentada contra Alfredo Thorne y reiteró que su persona no está detrás de la grabación del diálogo que sostuvo con el ministro de Economía y Finanzas. “La Contraloría no puede estar sujeta a este tipo de presiones”, señaló el contralor, quien además negó haber incurrido en evasión tributaria tal como lo sostuvo un auditor.