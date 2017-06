Nadine Heredia admitió haber conocido a Jorge Barata

Nadine Heredia acudió este lunes a la Comisión Lava Jato del Congreso y negó haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña presidencial de su esposo Ollanta Humala en el 2011. La ex primera dama también se pronunció sobre la constructora OAS y negó que haya influido para favorecer a la empresa brasileña.

En otro momento, Heredia Alarcón admitió haber conocido al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, con quien dijo sostuvo reuniones y negó que haya recibido proveniente desde el Brasil. Eso sí, aclaró que en esos encuentros no solo participaron empresarios brasileños, sino también personalidades importantes de otros países.

“Nos hemos reunido y yo he acompañado al candidato en reuniones con empresarios no solo de Brasil, sino de otros países. De eso no puede devenir que se entregaron primero 300, luego 400, después 1 millón y luego 3 millones. Ya los números se desdicen entre sí”, señaló Nadie a su salida del Parlamento Nacional.

Asimismo, la ex primera dama le restó importancia a las investigaciones en su contra que se siguen en el Congreso sobre el presunto delito de usurpación de funciones. Señaló que espera el pronunciamiento de la Fiscalía. Además acusó al Congreso de usurpar las funciones del Ministerio Público.