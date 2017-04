Congresista Ramírez se rectificó por comentario sobre el Alzheimer

Mediante un comunicado de su oficina de prensa, Bienvenido Ramírez se disculpó por afirmar durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso que el estudio y la lectura causan Alzheimer.

El comentario del legislador de Fuerza Popular provocó una ola de críticas de sus colegas, tanto dentro de la Comisión de Educación, como de los miembros de su bancada y del público en general.

"Considero oportuno rectificar lo siguiente: 'leer o estudiar' no es ninguna causal para contraer Alzheimer, enfermedad que afecta a más de 75 mil peruanos y que año tras año se va incrementado. Lamento no haber explicado este tema tan delicado de la forma idónea y luego no pronunciarme de manera oportuna. Ofrezco mis disculpas públicas", señala el documento.

Asimismo, Bienvenido Ramírez Tandazo denunció que las críticas por su error se convirtieron "en un cargamontón mediático que se ha excedido y no se tratan ya de temas de interés nacional".