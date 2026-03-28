Adrián Villar reaparece en audiencia y pide perdón a familia de Lizet Marzano

Reapareció en audiencia virtual desde el penal Castro Castro, Adrián Villar, quien solicitó revocar su prisión preventiva de nueve meses. El conductor que atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, tomó la palabra para pedir perdón.

“Quiero reiterar lo que he dicho antes y es perdón, perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Estoy muy, muy arrepentido por lo que ha sucedido y estoy aquí para ponerme a disposición de las autoridades conforme el proceso lo indique”, afirmó.

PRISIÓN PREVENTIVA

Por su parte, César Nakasaki, señaló que su patrocinado no intentó ocultarse ni manipular pruebas, insistió que el riesgo de fuga debe analizarse desde el ámbito procesal y no mediático, y pidió que se sustituya la prisión preventiva por comparecencia.

Tras escuchar por varios minutos los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Villar Chirinos, la Novena Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima dejó al voto la apelación que solicita revocar la medida cautelar.