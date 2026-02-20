Daniel Urresti: TC declara nula condena de exministro y ordena su inmediata libertad

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó hoy la libertad inmediata del exministro Daniel Urrest​i, al declarar nula su sentencia a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, hecho registrado en 1988, en la ciudad de Huanta, región Ayacucho.

El extitular del Interior, que cumple condena en el Penal Virgen de las Mercedes de Chorrillos desde el 13 de abril de 2023, apeló la sentencia e invocó la aplicación de la Ley 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad.

DELITOS PRECRITOS

Sin embargo, el Poder Judicial desestimó su pedido y ratificó la condena en noviembre de 2025, por ello Urresti Elera acudió al TC, cuyo fallo indica que el delito cometido es de 1988, por lo que ya prescrito al momento de la sentencia emitida en 2023.

El colegiado también argumentó en su resolución que la Ley 32107, una normativa aprobada por el Congreso, regula que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.