Poder Judicial deja al voto pedido para suspender prisión de Martín Vizcarra

El Poder Judicial dejó al voto el recurso que busca suspender la ejecución de la condena de 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra, mientras se confirma una sentencia firme, en el marco del proceso por presuntas irregularidades en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, tras escuchar los argumentos de la defensa.

La audiencia se realizó este lunes, mientras Vizcarra era intervenido quirúrgicamente en la clínica local por complicaciones renales. Su abogado, Erwin Siccha, sostuvo que el exmandatario no recibió atención médica adecuada durante su reclusión en el penal de Barbadillo, lo que habría provocado un agravamiento de su estado de salud.

“El derecho a la libertad y el derecho a la salud de mi patrocinado están siendo vulnerados”, sostuvo el abogado ante los magistrados, al insistir en que la falta de atención oportuna habría contribuido al deterioro progresivo de los riñones del exjefe de Estado, situación que ahora es evaluada por el tribunal antes de emitir su fallo final.

ENFERMEDAD DE VIZCARRA

Según el informe médico presentado, elaborado tras una evaluación en el Hospital de Vitarte, Vizcarra padece hidronefrosis leve en el riñón derecho y severa en el izquierdo, un cuadro que, de no ser tratado oportunamente, podría derivar en una insuficiencia renal y comprometer seriamente su integridad física.