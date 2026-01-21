Fiscalía realiza diligencias en Market Capón por investigación que involucra al presidente

La Fiscalía de la Nación inició este jueves diligencias preliminares en el establecimiento comercial Market Capón, ubicado en el Cercado de Lima, como parte de una investigación por presunto patrocinio ilegal que involucra al presidente de la República. La intervención se produjo mientras el local atendía con normalidad al público y se centró en el diálogo con trabajadores y representantes del negocio, ante la ausencia del empresario vinculado al caso.

Durante la diligencia, representantes del Ministerio Público permanecieron varios minutos recabando información y solicitando documentación. El local cuenta con un amplio sistema de videovigilancia, compuesto por decenas de cámaras internas y externas que permanecen activas de manera permanente. Parte de estas imágenes estaría siendo revisada como posible elemento de interés para las indagaciones en curso, especialmente por reuniones previas que se habrían realizado en el lugar en horario nocturno.

Fiscalía revisa cámaras y documentación en diligencia clave

La presencia de un sistema de monitoreo constante refuerza la hipótesis de que cualquier encuentro ocurrido en el establecimiento pudo haber quedado registrado. Este aspecto resulta relevante, considerando que el propio mandatario ha reconocido públicamente haber acudido al local, señalando que se trató de una visita personal para realizar compras, sin conocimiento previo de una clausura administrativa que pesaba sobre el negocio.

El caso ha generado debate político y mediático, aunque especialistas y analistas insisten en que las investigaciones recién se encuentran en una etapa inicial. En paralelo, el presidente ha solicitado presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para brindar explicaciones. Mientras tanto, se remarca la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia, a la espera de los resultados que arrojen las diligencias fiscales.