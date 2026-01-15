Humala pide revisión de su condena tras decisión del TC sobre aportes de campaña

El expresidente Ollanta Humala solicitó su excarcelación luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera el archivo de la investigación por lavado de activos seguida contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular, conocida como el Caso Cócteles. La defensa del exmandatario sostiene que ese pronunciamiento confirma que los aportes irregulares de campaña, en el periodo en que ocurrieron los hechos, no constituían delito.

De acuerdo con su abogado, Edwin Huamán Chacón, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han establecido que los aportes de campaña no tipificados penalmente en ese momento no pueden sustentar condenas por lavado de activos. Bajo ese criterio, indicó que Humala —sentenciado a 15 años de prisión— debería quedar en libertad, pues el eje de la acusación se basa en financiamiento electoral.

Debate jurídico sobre la aplicación del fallo del Caso Cócteles

Huamán Chacón también negó que en el proceso contra Humala y Nadine Heredia la Fiscalía haya formulado cargos por delitos de corrupción. En contraste, el penalista y exprocurador anticorrupción Cristian Salas explicó que los casos tienen imputaciones diferentes y que el archivo del Caso Cócteles no puede trasladarse automáticamente al proceso Humala-Heredia.

Mientras se mantiene esa controversia, la defensa del exjefe de Estado informó que ya presentó un escrito ante el Poder Judicial solicitando la convocatoria de una audiencia en el más breve plazo. El objetivo es que un juez evalúe si corresponde aplicar el criterio fijado por el Tribunal Constitucional y, de ser así, ordenar la liberación del exmandatario.