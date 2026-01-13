Caso ‘Cócteles’: ordenan archivar investigación contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal

De manera absolutoria, el Poder Judicial (PJ) ordenó archivar la investigación que se abrió contra Keiko Fujimori y diversos miembros de Fuerza Popular por lavado de activos y organización criminal, en el denominado caso ‘Cócteles’.

Al conocerse la noticia, la abogada de Fujimori Higuchi, Giulliana Loza, saludó la decisión emitida por el PJ, y aseguró que esto demuestra que sí hubo un hostigamiento contra su patrocinada, quien volverá a postular a la presidencia por cuarta vez consecutiva.

“El PJ archivó definitivamente el caso contra Keiko Fujimori al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. No hubo lavado de activos ni organización criminal. El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal”, escribió en su cuenta de X.

SEGUIRÁ INVESTIGADA POR OTRO CASO

Aunque el fallo del Tribunal Constitucional (TC) precisa que Keiko Fujimori quedó libre de los delitos que se le imputaban, la candidata presidencial continuará siendo investigada por una presunta falsa declaración, la cual la involucra junto a José Chilmper, Pier Figari, Jaime Yoshiyama y otros políticos vinculados a Fuerza Popular.