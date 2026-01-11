24 Horas Edición Domingo

11/01/2026

Dictan 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo por delito de organización criminal

El juez también dispuso la inmediata ubicación y captura del exgobernador regional del Callao, por lo que solicitó que las fuerzas policiales realicen los esfuerzos necesarios para detenerlo.



El magistrado Edie Solórzano Huaraz dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional del callao, Ciro Castillo Rojo, por el delito de organización criminal y colusión, en el marco del caso ‘Los socios del Callao’.

El titular del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao ordenó la medida luego de más de 10 días de audiencias, acogiendo así el pedido fiscal contra la exautoridad regional, que está como no habido.

Además, el juez dispuso la inmediata ubicación y captura de Castillo Rojo, por lo que solicitó que las fuerzas policiales realicen los esfuerzos necesarios para detenerlo a la brevedad posible.

CONTRATACIONES PÚBLICAS

El presunto grupo criminal, ‘Los socios del Callao’, habría operado durante 2023 dirigiendo más de 60 contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo de dicha región.

La organización delictiva, que habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 1 461 121.10, estaría integrada por funcionarios y trabajadores del GORE Callao, uno de sus supuesto  líderes sería el señor Castillo Rojo.


