Rafael Vela a Tomás Gálvez: “Ojalá no convierta la Fiscalía en mesa de partes de políticos”

Después de que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunciara que desactivará el Equipo Lava Jato para Bajada de Reyes, uno de los integrantes de este grupo, Rafael Vela Barba, decidió enviarle un mensaje a Gálvez Villegas.

En declaraciones, Vela Barba hizo un llamado al titular de la Fiscalía para que pueda pensar una vez más su decisión y no se deje llevar por diversos integrantes del Congreso. Además, espera que, de concretarse la medida, el Ministerio Público no se convierta en un lugar para recibir denuncias de políticos que califican que existe una persecución.

“Podemos conjeturar que se asocia a la intromisión de la política. El pedido que ha formalizado la comisión Muñante, una comisión parcializada (…) Pensamos que debe haber un espacio de reflexión por parte del fiscal de la Nación para que no convierta a la Fiscalía en una mesa de partes para los políticos”, manifestó.

BUSCAN SALVARSE DE LAS INVESTIGACIONES

Para Rafael Vela Barba queda claro que el cierre del Equipo Lava Jato tiene como objetivo que los políticos que vienen siendo investigados por diversos casos ilícitos en agravio del Estado puedan salvarse de las indagaciones.