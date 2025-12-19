Caso Cócteles: José Domingo Pérez y Giuliana Loza se enfrentan en plena audiencia

El fiscal José Domingo Pérez y la abogada Giulliana Loza volvieron a coincidir este martes en una audiencia judicial relacionada con el denominado caso Cócteles, reencuentro que reactivó un prolongado enfrentamiento jurídico entre ambas partes. La diligencia se realizó en el contexto de la evaluación del archivo definitivo del proceso, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el juicio, decisión que continúa generando controversia.

Durante su exposición, Pérez cuestionó el fallo del TC al señalar que, a su juicio, se habría sustentado en premisas equivocadas y presentaría vicios de gravedad. En ese sentido, sostuvo que un juez ordinario podría abstenerse de aplicar dicha sentencia si considera que existen irregularidades sustanciales, llegando incluso a calificarla como una resolución de carácter político.

Caso Cócteles: se profundiza la controversia tras fallo del Tribunal Constitucional

La defensa respondió de manera directa. Giulliana Loza rechazó las afirmaciones del fiscal y enfatizó que la resolución del Tribunal Constitucional tiene la condición de cosa juzgada, por lo que debe ser cumplida de manera obligatoria. Asimismo, recordó que la Fiscalía no solicitó aclaraciones ni correcciones ante el propio TC en su momento, y sostuvo que ese debate no puede trasladarse ahora al Poder Judicial ordinario, al no existir competencia para ello.

El caso mantiene divididas a diversas corrientes jurídicas y políticas. Mientras algunos especialistas sostienen que el TC es la máxima instancia jurisdiccional y que su fallo debe ejecutarse sin cuestionamientos, otros consideran que la independencia judicial permitiría una interpretación distinta. En ese escenario, el juez Wilson Verástegui deberá emitir un pronunciamiento que definirá si el proceso queda archivado o continúa, en un expediente que se ha extendido por varios años sin una resolución definitiva.