Rafael Vela sobre posible desactivación de equipo Lava Jato: “Al parecer es una orden del Congreso”

Después de que el fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, indicara que se tiene previsto la desactivación del equipo especial Lava Jato antes de Navidad, el integrante de este grupo, Rafael Vela Barba, hizo un pedido de reflexión al titular del Ministerio Público.

En declaraciones a RPP, Vela Barba aseguró que Gálvez Villegas debería pensar seriamente en la decisión que buscará concluir en pocos días. Además, consideró que la solicitud no pasaría por parte de la Fiscalía, sino que del Parlamento.

“Tal parece que es una orden del Congreso al fiscal de la Nación interino. Le pedimos reflexión y se centre en la parte técnica. Debe escuchar a colaboradores cercanos que saben del tema (…) Si hace (la desactivación) estaría ofrendando a la corrupción por Navidad y Año Nuevo”, mencionó el integrante del equipo especial Lava Jato.

NO SERÍAN EL ÚNICO EQUIPO

El equipo Lava Jato no sería el único que podría desaparecer antes de que finalice el 2025, sino otros grupos que vienen luchando contra casos ilícitos en el Gobierno del Perú, como el Eficcop y equipo denominado ‘Cuellos Blancos’.