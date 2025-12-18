Poder Judicial evaluará este viernes 19 archivamiento definitivo de caso ‘Cócteles’

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) anunciara un fallo favorable para Keiko Fujimori y otros investigados en el caso ‘Cócteles’, el Poder Judicial (PJ) informó que este viernes 19 de diciembre realizará una audiencia para archivar definitivamente las indagaciones en las que se encuentra involucrada la lideresa de Fuerza Popular y otros imputados.

Ante esta situación, el abogado penalista Luis Lamas Puccio aseguró que el magistrado que llevará a cargo el juicio, tendrá que evaluar minuciosamente el veredicto determinado por el TC meses atrás, de ser así, deberá ratificar la decisión de la entidad de justicia.

“El juez que resolverá tendrá que evaluar si efectivamente da o no cumplimiento al mandato devenido del Tribunal Constitucional. En principio, el PJ se encuentra obligado a cumplir lo resuelto por el TC. Solo habrá que esperar hasta mañana”, declaró.

KEIKO FUJIMORI EN PRISIÓN POR CASO ‘CÓCTELES’

En medio de las investigaciones realizadas en el caso ‘Cócteles’, Keiko Fujimori terminó cumpliendo en dos oportunidades prisión preventiva, sin embargo, el fiscal encargado de las indagaciones, José Domingo Pérez, hasta el momento no ha encontrado pruebas contundentes, desatando una ola de críticas por su trabajo.