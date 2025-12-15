Caso ‘Los socios del Callao’: Gobernador Ciro Castillo con paradero desconocido tras orden de detención

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo​, se encuentra con paradero no habido tras emitirse una orden de detención preliminar en su contra por presunta pertenencia a una red de corrupción. Desde la madrugada de este lunes, agentes de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) y representantes del Ministerio Público realizaron un operativo en simultáneo en 27 inmuebles relacionados con la investigación del caso conocido como “Los socios del Callao”.

PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE CONTRATOS PÚBLICOS

De acuerdo con la Fiscalía, esta presunta organización habría intervenido en 63 procesos de contratación dentro del Gobierno Regional del Callao, manipulando adjudicaciones para favorecer a determinados proveedores. Las maniobras incluyeron la fragmentación de presupuestos y la asignación de servicios por montos menores a 8 UIT, con el objetivo de eludir los mecanismos formales de selección y control exigidos por ley.

Durante el operativo fueron detenidos Luis Antonio Blanco Cabrera, César Edilberto Huaringa Arango, Daniel Jesús Villalobos Sampén y Wilmer Meza Natividad, todos funcionarios o proveedores vinculados al área de contrataciones del Gobierno Regional. Según la investigación fiscal, estas irregularidades habrían generado un perjuicio económico cercano al millón de soles en agravio del Estado.

CIRO CASTILLO NO FUE UBICADO

Aunque el operativo incluyó la búsqueda del gobernador Ciro Castillo, las autoridades no lograron ubicarlo en ninguno de sus domicilios conocidos. Su abogado, Humberto Abanto, confirmó que su defendido no ha sido detenido y calificó de “vaga” la decisión judicial. “Vamos a apelar la resolución, pues el gobernador no fue notificado formalmente. La diligencia ha sido declarada infructuosa”, declaró a la prensa.

La Fiscalía Anticorrupción continúa con las investigaciones para determinar el rol exacto del gobernador y de los demás funcionarios en el presunto direccionamiento de contratos. El caso “Los socios del Callao” se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción regional de los últimos años.