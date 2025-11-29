Ulises Villegas: Confirman sentencia de 6 años de prisión efectiva y disponen captura de alcalde de Comas

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de primera instancia de 6 años de prisión efectiva contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, por el delito de colusión agravada.

A través de un comunicado en su cuenta de X (Antes Twitter), la Corte Superior de Justicia de Lima Norte informó que el tribunal ordenó la ubicación y captura de la autoridad edil para el cumplimiento de la pena.

En abril pasado, el Poder Judicial había condenado en primera instancia al burgomaestre y a cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia, Rubén Jiménez (gerente municipal), Elizabeth Espinoza (gerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra), por ser coautores del mismo ilícito.

Sentencian a exservidores municipales

El tribunal también sentenció a tres años de pena efectiva con ejecución diferida a los exservidores municipales Santos Espinoza (gerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (gerente de Administración y Finanzas), por ser coautores del delito de falsedad ideológica. Todos los procesados fueron inhabilitados por cinco años de la función pública y para contratar con el Estado, además de recibir sanciones económicas adicionales.

Detalles del caso y otras condenas

De acuerdo a la investigación fiscal, la empresa UDEL Group se adjudicó la construcción 'Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz' de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante en 2017.

Sin embargo, Ulises Villegas, en representación de UDEL Group, y los demás sentenciados pactaron realizar la entrega de la obra a pesar de que se encontraba inconclusa, provocando un perjuicio económico al Estado.