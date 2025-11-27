Pulgar arriba y sonrisa: La reacción de Pedro Castillo tras ser condenado a 11 años de cárcel

El expresidente Pedro Castillo sorprendió durante la audiencia en la que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, al reaccionar con un pulgar arriba y una sonrisa cuando se anunciaba su condena.

Durante la lectura de la sentencia, Castillo mostró una postura atenta y concentrada, con la mano derecha cerca del rostro en algunos momentos. Sin embargo, el gesto más llamativo ocurrió al anunciarse su inhabilitación, cuando el exmandatario retiró la mano, levantó el pulgar y esbozó una sonrisa visible para las cámaras y los presentes mientras se emitía el fallo.

La reacción del exmandatario se convirtió en uno de los momentos más comentados de la sesión. El gesto de Castillo fue interpretado en redes sociales como una señal de desafío frente a la gravedad de la condena tras intentar cerrar el Congreso en diciembre del 2022. El exmandatario también recibió una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos.

OTRAS SENTENCIAS

Además de la sentencia contra Castillo por su la planificación y coordinación del fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, los exministros Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada de México y Willy Huerta recibieron la misma pena (11 años, 5 meses y 15 días) por conspiración para rebelión, mientras que Aníbal Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva.