Erwin Siccha califica de "arbitraria" la sentencia contra Martín Vizcarra: "Vamos a apelar"

Erwin Siccha, abogado del expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego que el Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión a su patrocinado por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En declaraciones a la prensa, la defensa legal del exmandatario confirmó que apelarán a la sentencia y calificó de "arbitraria" el fallo del Poder Judicial contra Vizcarra Cornejo, acusado de recibir coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

"Nosotros vamos a apelar, vamos a realizar dos acciones puntuales en principio: solicitar que se suspenda la ejecución provisional de la sentencia (...) y a la vez vamos a interponer el recurso de apelación contra esta sentencia condenatoria que además nosotros consideramos arbitraria", dijo.

SOBRE VIZCARRA

Por otra parte, Erwin Siccha aseguró que Vizcarra Cornejo se encuentra "tranquilo" pese a haber sido condenado a prisión: "Está con la tranquilidad de quien se siente inocente", sostuvo.