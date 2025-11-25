Aarón Alemán sobre Pedro Castillo: "No hay forma de que pueda ser absuelto"

El abogado penalista, Aarón Alemán, se pronunció tras conocerse que el Poder Judicial dará lectura a la sentencia contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, en el marco del proceso en su contra por el fallido golpe de Estado.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el letrado señaló que "no hay forma" de que el exjefe de Estado pueda ser absuelto, pues consideró que los argumentos de la Fiscalía son contundentes y comprueban el delito que se le imputa.

"No hay forma de que la persona pueda ser absuelta, porque se ha podido recabar todos los elementos de prueba para efectos de conspiración que haya podido ser objeto de imputación con respecto a la Fiscalía", dijo.

CUESTIONA MENSAJES POLÍTICOS

Por otra parte, Alemán cuestionó la actitud de Castillo Terrones y los demás involucrados en la investigación, quienes aprovecharon el juicio oral por el presunto delito de rebelión para hacer campaña política.

"Ha existido una falta de comportamiento de las partes procesales, principalmente las defensas, pero a su vez también un manejo inadecuado a mi punto de ver por parte de la judicatura al momento de hacerse faltar el respeto, al momento de no llevar a cabo las limitaciones o el orden correspondiente", sostuvo.