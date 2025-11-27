PJ ordena segundo juicio contra Martín Vizcarra por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Poder Judicial dispuso que el expresidente Martín Vizcarra enfrente un segundo juicio oral, esta vez por presunta colusión simple en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, mientras la lectura de sentencia por cohecho, en este mismo caso, está programada para el miércoles 26 de noviembre.

El juez de investigación preparatoria nacional, Víctor Alcocer, terminó este viernes 21 de noviembre el control de acusación tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Vizcarra. Alcocer ordenó la emisión del auto de enjuiciamiento, que será notificado electrónicamente a las partes procesales para su conocimiento y preparación para el juicio oral.

Por este nuevo proceso, el fiscal provincial Germán Juárez solicita una pena de 10 años de prisión para el exmandatario por presunta colusión simple, acusándolo de concertar con directivos de Obrainsa e ICCGSA para defraudar al Estado en la adjudicación de ambos proyectos. Mientras tanto, la acusación por cohecho sostiene que Vizcarra recibió más de 2,3 millones de soles en sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

NUEVO JUICIO Y PRÓXIMAS AUDIENCIAS

En los próximos meses, Vizcarra volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez enfrentando la acusación por colusión. El resultado del juicio por cohecho se conocerá el miércoles 26 de noviembre, cuando se defina si es condenado a 15 años de prisión como solicita el Equipo Especial Lava Jato, mientras que el proceso por colusión aún está en etapa inicial.