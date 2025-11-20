Daniel Urresti: ratifican condena contra exministro del Interior por asesinato de periodista Hugo Bustíos

En Ayacucho, la Fiscalía logró se ratifique la condena de 12 años de prisión impuesta al exministro del Interior, Daniel Urresti, por el delito de asesinato contra el periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de homicidio contra el reportero Eduardo Rojas, hechos ocurridos en 1988, en Huanta.

La decisión judicial se confirmó luego de que el fiscal Carlos Palomino, se opusiera al pedido de Urresti Elera, que buscaba se le aplique la Ley N.° 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad, con el fin de declarar la nulidad del proceso y lograr su libertad.

El representante del Ministerio Público argumentó que la citada ley es incompatible con la Constitución, pues “afecta el deber del Estado de proteger los derechos humanos”. Además, la sala “valoró la jurisprudencia de casos como La Cantuta, en alusión a la imprescriptibilidad”.

CASO BUSTÍOS

Los hechos tienen su origen en 1988, en la ciudad de Huanta, donde Urresti, entonces conocido como "capitán Arturo”, junto a otros militares dispararon contra Bustíos y su colega Rojas, quienes resultaron heridos.

Luego colocaron un explosivo en el cuerpo de Bustíos acabando con su vida. Logró sobrevivir Rojas. El suceso ocurrió en el camino denominado Erapata-Quinrapa, donde los comunicadores realizaban una investigación.