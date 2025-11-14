Fiscal que rompió acta denuncia a policía por presunto "maltrato psicológico"

La fiscal Lucy Katherine Flores Tasayco, recordada por romper un acta de intervención policial al interior del Departamento de Investigación Criminal de El Agustino, denunció al policía con el cuál protagonizó el altercado por presunto "maltrato psicológico".

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el defensor de la Policía Nacional, Máximo Ramírez. cuestionó la denuncia presentada por la fiscal Flores Tasayco y aseguró que sus actitudes "denigran" la imagen del Ministerio Público.

"Después de 13 días de ocurrido el hecho (presenta una denuncia), esta doctora nuevamente nos sorprende, para mí, busca pruebas, evidencias para defenderse de todo lo que ella había cometido. Yo se lo dejo a las autoridades del Ministerio Público, porque no puede esta persona seguir denigrando la imagen de una institución como es la Fiscalía", dijo.

CALUMNIAS

En ese sentido, el defensor de la PNP calificó de "calumniosa" la denuncia de la fiscal contra el efectivo policial: "Ella habla de que tachó las actas, sin embargo, lo que hemos visto son actas rotas", sostuvo.