Pedro Castillo: abogado de expresidente revive la confusa historia del niño y el pollo durante audiencia

Ricardo Hernández, abogado del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sorprendió hoy a los magistrados y asistentes al juicio por el golpe de Estado, al revivir la historia del "niño y el pollo”, que fue contada hace tiempo por su patrocinado.

Utilizando el singular cuento, que en su momento generó risas y memes por lo confuso que era, el letrado se dirigió a las jueces señalando: "Ustedes tienen el pollo en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o lo entregan muerto. O lo absuelven o lo condenan".

CRUCE DE PALABRAS

Luego, Hernández Medina manifestó en forma tajante, que en este caso el representante de la Fiscalía no ha podido demostrar fehacientemente la supuesta rebelión que se le imputa a su cliente, pues "nunca hubo levantamiento en armas" como se señala.

Para muchos presentes en la audiencia, la metáfora del defensor del exmandatario, que en minutos se hizo viral en redes sociales, bajó un poco la tensión en el juicio que lleva varios meses y no ha estado exento de cruces de palabras entre acusados y testigos.