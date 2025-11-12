Pedro Castillo e imputados en golpe de Estado pagarían más de 60 millones de soles

A pocas semanas de cumplirse tres años del fallido golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el expresidente y los imputados que vienen siendo investigados por el delito de rebelión y conspiración tendría que pagar cerca de 64 millones de soles.

¿QUÉ OTRAS EXAUTORIDADES DEBERÁN ABONAR EL DINERO?

Entre las exautoridades que deberá reunir el monto solicitado, se encuentran la expremier Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la embajada de México, Aníbal Torres, extitular del Mininter, Willy Huerta entre otros más.

De acuerdo a lo exigido por la Procuraduría, el exmandatario tendrá que reunir alrededor de un millón de soles, debido a que buscó alterar el orden constitucional y de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, los delitos de rebelión y conspiración.

Cabe mencionar que, el expresidente podría conocer su sentencia por el golpe de Estado cometido en 2022. Se presume que Pedro Castillo recibiría una condena de 11 años de prisión efectiva.