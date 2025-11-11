Abogado de Delia Espinoza sobre su reposición en el MP: “Recuperó su título de fiscal suprema”

Tras conocerse que el Poder Judicial (PJ) ordenaba la restitución de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público (MP), el abogado de la suspendida fiscal de la Nación, decidió pronunciarse al respecto de la decisión del organismo de justicia.

En una entrevista en Exitosa, la defensa legal de Espinoza Valenzuela, Luciano López, comentó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no debería sacar ningún tipo de documento que informe la continuidad de su patrocinada en la entidad.

“La JNJ no tiene que sacar ninguna resolución, porque el juez (del PJ) dejó sin efecto la suspensión sobre la doctora Espinoza, por lo que, está quedando ipso facto y recuperó su título de fiscal suprema y por tanto fiscal de la Nación”, comentó.

¿CUÁNDO REGRESARÁ DELIA ESPINOZA AL MINISTERIO PÚBLICO?

De acuerdo a la ordenanza emitida por el Poder Judicial, la JNJ tiene como plazo 48 horas para reponer a Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, tomando el puesto que dejará el fiscal interino, Tomás Gálvez.