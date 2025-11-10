Delia Espinoza retorna al Ministerio Público: PJ da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Por medio de una resolución, el Noveno Juzgado Constitucional, el Poder Judicial (PJ) ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un plazo de dos días para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación en reemplazo de Tomás Gálvez.

De acuerdo al PJ, la JNJ no cumplió con la medida cautelar que exigía el retorno de Espinoza Valenzuela en la titularidad de la Fiscalía. Además, también ordenaron cancelar el proceso disciplinario en su contra, que le costó una suspensión preventiva.

"Se ordena a la entidad emplazada, la Junta Nacional de Justicia, que reponga a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación dentro de los dos días siguientes a la notificación de la presente resolución, a fin de que continúe ejerciendo sus funciones como fiscal de la Nación, conforme a la Constitución Política del Estado", indica el pronunciamiento compartido por el Poder Judicial.

PIDEN ACATAR EL FALLO

De acuerdo al juez Juan Torres Tasso, encargado de firmar la resolución, las autoridades que no acaten el fallo en beneficio de Delia Espinoza, podrían incurrir en responsabilidades administrativas, políticas, penales y civiles.