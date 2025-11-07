Pedro Castillo: sentencia del juicio por golpe de Estado podría conocerse en diciembre

Tras varias audiencias de juicio oral por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el futuro de Pedro Castillo podría conocerse en diciembre, ya que, sus investigaciones se encuentran en la etapa final.

Con el propósito de defenderse de las imputaciones que tiene en su contra, el expresidente aseguró que la fecha donde envió un mensaje a la Nación, en ningún momento se levantó en armas, ni mucho menos cometió el delito de rebelión.

¿CUÁNTO TIEMPO PODRÍA IR A PRISIÓN PEDRO CASTILLO?

De acuerdo a las indagaciones que viene realizando la Fiscalía, Pedro Castillo podría ser condenado a 11 años de prisión por el delito de conspiración, el cual es más accesible de probar para el órgano de justicia.

Cabe mencionar que, cada vez que se le permitía hablar a Pedro Castillo durante su juicio en las audiencias, el expresidente mencionaba que se encontraba encarcelado de manera ilícita en el penal de Barbadillo.