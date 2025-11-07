Martín Vizcarra: Expresidente sería sentenciado a fines de noviembre

El fiscal y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, señaló que a fines de este mes se conocería la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del juicio oral en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Oficialmente, el próximo jueves 13 de noviembre, el Poder Judicial (PJ), dará inicio a la etapa de alegatos finales, donde se va a permitir que Vizcarra Cornejo haga una breve exposición para defender su inocencia. Del mismo modo, la Fiscalía tendrá un tiempo estimado para explicar las razones por la cuál el exmandatario debe ser sentenciado.

Luego de ello, el PJ dará paso a la lectura del fallo final, es decir, el veredicto de dicho poder del Estado, donde se conocerá si Vizcarra Cornejo es sentenciado a cárcel o no por el delito que se le imputa.

PRECANDIDATO A VICEPRESIDENCIA

Pese a su delicada situación judicial y sus tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, el exjefe de Estado fue confirmado como precandidato a la primera vicepresidencia por el partido Perú Primero, en la fórmula que encabeza su hermano, Mario Vizcarra.