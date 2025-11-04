Elizabeth Peralta: Juez ordena ubicación y captura de suspendida fiscal vinculada al caso "Chibolín"

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la suspendida fiscal superior, Elizabeth Peralta, apenas unos días después de haber recobrado su libertad.

Como se recuerda, fue el mismo Checkley Soria quien, el pasado lunes 27 de octubre resolvió dejar sin efectivo la prisión preventiva contra Peralta para que afronte bajo libertad la investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

La decisión se toma luego de que la Fiscalía Suprema solicitara la nulidad de la disposición que dejaba a Elizabeth Peralta en Libertad. El Ministerio Público advirtió que la suspendida fiscal fue excarcelada sin que se resolviera su situación en un recurso de apelación, como exige el Código Procesal Penal.

CASO "CHIBOLÍN"

Cabe precisar que la Fiscalía Suprema investiga la presunta intervención del presentador de televisión Andrés Hurtado "Chibolín", en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei, con el fin de que la fiscal Elizabeth Peralta intervenga para que pueda recuperar barras de oro, presuntamente ilegal, que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el 2020.