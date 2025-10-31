Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y amenazan a juez y fiscales

Un nuevo hecho de extorsión y amenaza criminal sacude al sistema judicial. Un paquete con explosivos y una carta amenazante fue hallado en la puerta de la sede del Poder Judicial de Lima Este, ubicada en Ate Vitarte, generando alarma entre trabajadores y magistrados. El artefacto habría contenido un cartucho de dinamita y un mensaje dirigido a un juez y fiscales, firmado por la organización delictiva conocida como ‘Los Mexicanos’.

ADVIERTE REPRESALIAS

Según las primeras investigaciones, en la misiva se exigía que no se libere al delincuente identificado como ‘El Chato Deyvis’, detenido en Huaycán en febrero de este año tras ser buscado durante dos años. El sujeto, identificado como Deyvis Gabriel Cordero Cárdenas, cumple 18 meses de prisión preventiva hasta agosto de 2026, acusado de liderar una red de extorsión y sicariato que aún operaría desde prisión.

En el mensaje se advierte que el recluso seguiría enviando emisarios para amenazar y asesinar personas en las zonas de Huaycán y Ate, lo que refuerza la hipótesis de que la organización mantiene actividad criminal pese a los operativos policiales.

REACCIÓN DEL PODER JUDICIAL

Tras el hallazgo del paquete, la Corte Superior de Justicia de Lima Este emitió un comunicado informando que se limitará temporalmente la atención y el acceso al público mientras se garantice la seguridad del recinto.

Hasta el momento, el Poder Judicial no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas de protección que adoptará para salvaguardar a los magistrados y fiscales mencionados en la carta. Cabe recordar que Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia, decretado por el gobierno de transición de José Jerí, debido al incremento de la delincuencia y las amenazas del crimen organizado.