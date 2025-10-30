Vladimiro Montesinos: ¿Por qué delitos está condenado y por qué no saldrá de prisión el 2026?

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, confirmó que el exjefe del desactivado Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos, no saldrá de prisión en el 2026, como se tenía previsto inicialmente.

En entrevista para Radio Nacional, el titular del INPE señaló que una nueva condena de seis años adicionales fue incorporada al historial judicial de quien fue mano derecha del expresidente Alberto Fujimori, motivo por el cual su permanencia en prisión se extenderá hasta el 2032.

"Hay una sentencia nueva que ya ha sido registrada y estará para seis años más (en prisión). Estaba previsto (su salida) para julio o agosto del otro año, pero hay una sentencia nueva que él tiene que ya ha sido inscrita. Se le suma esos seis años", dijo.

SUS CONDENAS

Cabe precisar que Montesinos Torres tenía dos condenas, una de 25 años por el caso de Barrios Altos y otra de 20 años por el delito de homicidio calificado y desaparición forzosa. Ahora se le suma una nueva sentencia de 6 años que prolongará su estancia en la cárcel.