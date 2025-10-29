PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo

El Poder Judicial (PJ), notificó al Congreso de la República sobre la sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo, quien el último viernes 24 de octubre fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación al terrorismo.

"Compartimos la sentencia que condena a Guillermo Bermejo Rojas a 15 años de cárcel por el delito contra la tranquilidad pública - terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso", publicó la Corte Superior Nacional en su cuenta de X, compartiendo el enlace de la sentencia.

Como se recuerda, Bermejo Rojas fue hallado culpable de haber viajada entre los años 2012 y 2013 al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), para buscar adoctrinamiento por parte de remanentes de Sendero Luminoso.

MESA DIRECTIVA DECIDIRÁ

Tras la notificación del PJ, corresponde a la Mesa Directiva del Congreso reunirse para debatir y decidir si el escaño de Bermejo Rojas quedará vacío o, en todo caso, ingresará su accesitaria, Zaira Arias, como su reemplazo.