Delia Espinoza arremete contra la JNJ: “Está siendo protegida por el Congreso”

Tras conocerse la noticia que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no repondrá a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, ratificando los seis meses de suspensión en su contra. La medida ha causado la reacción de la extitular del Ministerio Público.

Durante una conferencia de prensa, Espinoza Valenzuela arremetió contra la JNJ y aseveró que la entidad de justicia del país, viene siendo blindado por el Poder Legislativo. Además, recordó que el veredicto buscaría manchar la trayectoria que ha tenido.

“Son simplemente represalias para buscar inhabilitarme muy pronto. Está corriendo con los casos (…) Creo que no se puede cerrar los ojos ante una verdad evidente. La Junta Nacional de Justicia está siendo protegida por el Congreso”, manifestó.

NO ACATÓ UNA DECISIÓN DE LA JNJ

Al parecer el karma terminó llegándole a Delia Espinoza, ya que, meses atrás la JNJ anunció la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público, sin embargo, la entonces titular de la Fiscalía no acató la decisión de la entidad.