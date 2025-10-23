Martín Vizcarra encara a fiscal Juárez Atoche durante audiencia: “Usted está equivocado”

En medio del juicio oral contra Martín Vizcarra, el expresidente encaró al fiscal Germán Juárez Atoche, y lo tildó de ‘equivocado’ por no haber tenido unos resultados en la investigación contra el exmandatario por el cual exige 15 años de cárcel.

“Usted hace una resta de 80 menos 60, faltan 20. Está equivocado. La resta tendría que ser de los tres componentes menos los 60 millones. Entonces, la diferencia no es 20, sino mayor (…) Esos 130 millones del proyecto, debieron restarse. Esa es la lógica”, comentó.

NIEGA AMISTAD CON SU EXMINISTRO

Tras la participación de José Hernández como un colaborador en las investigaciones, Martín Vizcarra negó tener algún tipo de vínculo amical con el extitular del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), ya que, tenía una compañía relacionada a las obras.

“José Manuel Hernández tenía una empresa con especialidad en obras hidráulicas. Él brindaba servicios para la elaboración de estudios para el proyecto especial regional Pastorande (…) Lo conozco solo por tener una relación laboral. Nunca hemos tenido una amistad”, declaró.