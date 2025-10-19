Reconstruyen la muerte de “Trvco”: claves del caso que enfrenta a un policía y a la familia del manifestante

La investigación por la muerte del joven manifestante Eduardo Ruiz, conocido en el ámbito musical como Truco, continúa en marcha. El artista perdió la vida durante las marchas del pasado 15 de octubre, tras recibir un impacto de bala que, según las primeras indagaciones, habría sido disparada por el suboficial de tercera Luis Magallanes. Este lunes, las autoridades realizaron una reconstrucción de los hechos en los alrededores de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima, con la presencia de peritos, abogados y testigos.

Defensa alega disparo accidental durante enfrentamiento

El abogado del suboficial Magallanes sostuvo que su patrocinado actuó en defensa propia, alegando que fue rodeado, agredido y golpeado por un grupo de manifestantes antes de efectuar un disparo al suelo para repeler el ataque. Según su versión, el proyectil habría rebotado en el pavimento y alcanzado accidentalmente a Ruiz. “Mi cliente corrió para proteger su integridad y disparó sin apuntar a nadie”, declaró el defensor legal.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Rodrigo Noblecilla, cuestionó esta versión y señaló inconsistencias en la pericia balística. “Hablan de un rebote, pero el análisis técnico muestra múltiples irregularidades. La evidencia no desapareció, y las pruebas son claras”, sostuvo. Noble Silla también denunció un posible conflicto de interés, indicando que los agentes de la División de Secuestros y Homicidios —que participaron el 15 de octubre— son los mismos que ahora conducen la investigación.

La defensa del policía adelantó que presentará videos como evidencia del presunto ataque que habría sufrido Magoza. De comprobarse esta versión, el caso podría ser reclasificado, lo que evitaría una condena efectiva y trasladaría la responsabilidad civil al Estado, que tendría que indemnizar a los familiares de Ruiz. Mientras tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes para esclarecer lo sucedido y determinar si el disparo fue producto de una agresión o de un exceso en el uso de la fuerza.