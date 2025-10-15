Abogado de Boluarte tras rechazo de impedimento de salida del país: "Es un partido de dos tiempos"

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ), rechazara dictar impedimento de salida del país por 36 meses contra la exmandataria, en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

En declaraciones a la prensa, la defensa legal de la vacada exjefa de Estado tomó con mesura este fallo a favor y señaló que buscarán ratificar esta resolución del Poder Judicial en una segunda y definitiva instancia.

"El derecho es como el fútbol, este es un partido de 2 tiempos, hemos ganado quizás el primero pero vamos a confirmar esta decisión de inexistencia de delito, en palabras del juez, en la segunda instancia. Esto no es una guerra, vamos por el segundo escenario", dijo.

EXPLICACIÓN DEL JUEZ

De acuerdo con el juez Fernando Valdez, miembro del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no existe sospecha de peligro de fuga por parte de Boluarte Zegarra, para dictar una medida restrictiva en su contra.