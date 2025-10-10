Dina Boluarte: Audiencia de impedimento de salida del país será este 15 de octubre

A través de sus redes sociales oficiales, el Poder Judicial (PJ) confirmó la programación de la audiencia de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

Mediante su cuenta en la plataforma X, dicho poder del Estado confirmó que la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses contra la exjefa de Estado se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre.

DOS SOLICITUDES DE IMPEDIMENTO DE SALIDA

Cabe precisar que el Ministerio Público presentó dos pedidos de impedimento de salida del país contra Boluarte Zegarra. El primero, por 36 meses, es en el marco de la investigación por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El segundo pedido, por 18 meses, se da por otra investigación contra la exjefa de Estado por presunto lavado de activos en el marco del caso "Los Dinámicos del Centro".