Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra destituida expresidenta

La fiscalía de la Nación presentó hoy ante el Poder Judicial dos requerimientos de impedimento de salida del país contra la destituida expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en el marco de dos investigaciones.

En el primer caso, solicitó 18 meses de impedimento de salida del país, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La exmandataria habría intervenido en la designación de funcionarios en el sector salud, para complacer a un amigo médico que le habría realizado cirugías estéticas.

EVALUACIÓN

La segunda medida es por un plazo de 36 meses, por el presunto delito de lavado de activos, vinculado a la recolección de dinero destinado a cubrir la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón. Estos fondos tendrían como origen a la organización denominada “Los Dinámicos del Centro”.

Ambos requerimientos del Ministerio Publico, ya se encuentran en trámite judicial, a la espera de que el juez correspondiente programe las audiencias para su evaluación.