Susana Villarán solo reconoce 3 millones de dólares de "aportes" por parte de Odebrecht y OAS

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, reconoció durante el último juicio oral en el proceso que se le sigue por presunto lavado de activos y corrupción, que sí recibió aportes ilegales por parte de las empresas Odebrecht y OAS.

Durante su intervención, la exburgomaestre reconoció haber tenido conocimiento del monto de 3 millones de dólares por parte de las referidas empresas brasileñas, para financiar la campaña del No a la Revocatoria del año 2013.

Esta versión de Villarán de la Puente discrepa con la tesis de la Fiscalía, que señala que en total fueron 12 millones de dólares los aportes que habría recibido para financiar tanto el No a la Revocatoria como su intento de reelección en el 2014.

SOLO ELLA SABÍA DEL MONTO

Cabe precisar que en el juicio oral, Susana Villarán reiteró que solamente ella y el exgerente municipal de Lima, el fallecido José Miguel Castro, tenían conocimiento sobre la recepción de estos aportes ilegales.