Poder Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva para alias “Pequeño J”

El Poder Judicial, a través del Juzgado de Cañete, realizó este viernes una audiencia de control de identidad contra Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sindicado como el presunto responsable del triple feminicidio ocurrido en Argentina.

Actualmente, “Pequeño J” permanece detenido en la carceleta de la comisaría de Chilca, en Cañete, donde participó de la audiencia de manera virtual. Esta diligencia forma parte del proceso de extradición solicitado por las autoridades argentinas.

La audiencia estuvo a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Cristian Rafael Chumpitaz Pariona. Para garantizar la seguridad, las calles aledañas a la comisaría fueron cerradas y se desplegó un fuerte resguardo policial.

El jefe de la División Policial, coronel Héctor Tarrillo, confirmó que se adoptaron todas las medidas de prevención necesarias. “Estamos en alerta permanente ante cualquier eventualidad. Hemos cerrado las calles y reforzado la seguridad para que la audiencia se desarrolle con total normalidad”, señaló el oficial.

PRISIÓN PREVENTIVA

Hasta el cierre de este informe, se conoció que el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición para alias “Pequeño J”, quien en las próximas horas será recluido en el penal de Cañete.