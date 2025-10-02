Asesinos irían a cadena perpetua gracias a nueva ley

Todo aquel ciudadano que haya asesinado a otra persona podría pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Esto, gracias a la implementación de la nueva ley 32446, la cuál sanciona con la pena máxima a los asesinos.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el general Enrique Felipe, jefe de la Región Policial Lima precisó que esta ley implementada desde el pasado 22 de setiembre sanciona con cadena perpetua delitos como homicidio, sicariato y extorsión, entre otros.

"Esta ley sanciona con cadena perpetua a los delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, que encajan perfecto en esta norma", manifestó.

¿Y LOS MENORES DE EDAD?

Cabe precisar que también existe la ley 32330, el cuál indica que los adolescentes de 16 y 17 años serán juzgados como adultos si incurren en delitos tales como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo.